Болельщики «Спартака» почтили память жертв трагедии в «Лужниках»
Фанаты московского «Спартака» во время домашнего матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» почтили память жертв трагедии в «Лужниках», которая произошла 20 октября 1982 года, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Болельщики вывесили баннер со словами «Север, пой! За тех, кто нас покинул!»
Баннер фанатов «Спартака»
Фото: Максим Пахомов, «Чемпионат»
20 октября 1982 года в «Лужниках» проходила встреча 1/16 финала Кубка УЕФА «Спартак» — «Харлем» (Нидерланды). В конце матча на стадиона произошла давка, в которой погибло 66 болельщиков красно-белых. Многие из них были подростками.
Встреча «Спартак» — «Рубин» сейчас проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». К 70-й минуте счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию матча.
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