Тедеско объяснил, зачем поменял скамейку запасных «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, зачем поменял скамейку запасных на домашнем стадионе команды «Открытие Арене», а также высказался об игре красно-белых в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:0).



«Две причины: во-первых, хотели быть поближе к фанатам, чувствовать их эмоциям. Вторая причина – хочу подальше находиться от лайнсмена, чтобы в пылу эмоций не сказать ему что-либо.



Играть на контратаках и вторым номером не было нашим планом. Наш план – прессинговать соперника немного выше. К сожалению, нам это не удалось, мы не смогли перекрыть чужих крайних защитников, дали им слишком много пространства и времени для начала атак.



Что касается новой позиции Бакаева, уверен, через пару недель он сможет привыкнуть к ней. Прекрасно знаю, что Бакаев может сыграть в разных амплуа – «восьмеркой», на левом фланге, на правом фланге, «десяткой». Он технически одарённый игрок и способен на многое», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Тедеско изменил в «Спартаке» вообще всё. Но начать с победы не смог Игра вторым номером, удивительная схема, вулкан эмоций – и нули на табло.