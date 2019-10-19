Игроки «Ростова» проигнорировали журналистов после разгрома от «Зенита»
Футболисты «Ростова» не вышли пообщаться с журналистами в микст-зону после разгромного поражения в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:6), передаёт корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
«Зенит», набрав 29 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ и уступает лидеру первенства, «Локомотиву», по дополнительным показателям. «Ростов» (26) — четвёртый. С положением других команд можно ознакомиться на «Чемпионате».
В следующем туре «Зениту» предстоит на выезде сыграть с «Крыльями Советов». В свою очередь «Ростов» на своём поле встретится с «Сочи». Матчи состоятся 27 и 26 октября соответственно. С календарём Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
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