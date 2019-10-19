Фелиш избежал серьёзной травмы и пропустит 2–3 недели

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш получил травму в концовке матча 9-го тура испанской Примеры с «Валенсией», который состоялся сегодня, 19 октября, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершился со счётом 1:1.



Как сообщает Marca, после встречи португалец прошёл медицинское обследование, по итогам которого у него было выявлено растяжение боковой связки правого голеностопного сустава. Ожидается, что восстановление Фелиша займёт от двух до трёх недель.



Таким образом, 19-летний форвард не поможет «Атлетико» в матчах чемпионата Испании с «Атлетиком», «Алавесом» и «Севильей», а также во встрече Лиги чемпионов с «Байером». Под вопросом остаётся его участие во втором матче с немецкой командой и встрече с «Эспаньолом».

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