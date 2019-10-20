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Черчесов: в матче с Шотландией пришлось осадить Джикию назад

Черчесов: в матче с Шотландией пришлось осадить Джикию назад
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, какие замечания делал защитнику команды Георгию Джикии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с шотландцами.

«Моё отношение к работе в сборной не меняется с первого дня. У меня в контракте прописана опция продления на два года. Если я его подписал, значит, меня всё устраивает.

Замечания Джикии в матче с Шотландией? Во время матча мне показалось, что Георгий Тамазович стал завидовать лаврам Головина и играть выше него. Пришлось осадить его назад. Ни в коем случае отсебятиной не надо заниматься, будь то 5:0 или 20:0", — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, сборная России досрочно завоевала путёвку на чемпионат Европы 2020 года.

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