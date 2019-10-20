Черчесов: в матче с Шотландией пришлось осадить Джикию назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, какие замечания делал защитнику команды Георгию Джикии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с шотландцами.
«Моё отношение к работе в сборной не меняется с первого дня. У меня в контракте прописана опция продления на два года. Если я его подписал, значит, меня всё устраивает.
Замечания Джикии в матче с Шотландией? Во время матча мне показалось, что Георгий Тамазович стал завидовать лаврам Головина и играть выше него. Пришлось осадить его назад. Ни в коем случае отсебятиной не надо заниматься, будь то 5:0 или 20:0", — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, сборная России досрочно завоевала путёвку на чемпионат Европы 2020 года.
Черчесов: часто читаю, что мы должны выиграть Евро. Должны и хотим — разные вещи
- 20 октября 2019
-
21:50
-
21:48
-
21:44
-
21:40
-
21:30
-
21:29
-
21:20
-
20:59
-
20:46
-
20:44
-
20:43
-
20:42
-
20:33
-
20:23
-
20:06
-
20:04
-
19:50
-
19:41
-
19:41
-
19:25
-
19:12
-
19:10
-
19:04
-
18:58
-
18:51
-
18:45
-
18:41
-
18:28
-
18:20
-
18:10
-
17:57
-
17:56
-
17:50
-
17:49
-
17:31
Партнерский контент