«Локомотив» прилетел в Турин на матч с «Ювентусом»
Футболисты и тренеры «Локомотива» прилетели в Турин на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».
«Благополучно долетели!» — сообщается в официальном «твиттере» московского клуба.
Матч «Ювентус» — «Локомотив» состоится во вторник, 22 октября. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц». Начало матча в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Локомотив».
«Ювентус», набрав четыре очка, занимает первое место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на 3-м месте в группе.
С турнирными таблицами всех групп Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате». Также доступно полное расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов.
«Ювентус» — «Локомотив». Прогноз: Сёмин не сможет остановить Роналду
У «Локомотива» нет шансов в Турине, но «железнодорожникам» не привыкать проигрывать грандам.
- 21 октября 2019
-
02:14
-
01:38
-
01:08
-
00:55
-
00:34
-
00:20
-
00:03
- 20 октября 2019
-
23:57
-
23:50
-
23:41
-
23:30
-
23:03
-
22:50
-
22:48
-
22:36
-
22:30
-
22:19
-
22:19
-
22:17
-
22:05
-
22:02
-
21:59
-
21:58
-
21:50
-
21:48
-
21:44
-
21:40
-
21:30
-
21:29
-
21:20
-
20:59
-
20:46
-
20:44
-
20:43
-
20:42
Партнерский контент