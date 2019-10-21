«Локомотив» прилетел в Турин на матч с «Ювентусом»

Футболисты и тренеры «Локомотива» прилетели в Турин на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«Благополучно долетели!» — сообщается в официальном «твиттере» московского клуба.

Матч «Ювентус» — «Локомотив» состоится во вторник, 22 октября. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц». Начало матча в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Локомотив».

«Ювентус», набрав четыре очка, занимает первое место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на 3-м месте в группе.

С турнирными таблицами всех групп Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате». Также доступно полное расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов.