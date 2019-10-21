Флетчер выделил Перейру в матче «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер поделился мнением о матче 9-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» (1:1). Флетчер среди всех игроков бывшего клуба выделил Андреаса Перейру.

«Он сыграл как «десятка». Для него подстроиться под эту модель было непросто. Получилось благодаря тому, что было пять защитников и два сдерживающих хавбека. Он постоянно напрягал соперника и представлял угрозу.

Думаю, ему не нравилось играть широко, он предпочитает резать угол. Но именно Перейра был одним из тех, благодаря кому «МЮ» провёл хороший матч.

Когда пропускаешь гол в концовке, всегда думаешь, что потерял очки. Особенно учитывая, как «Манчестер Юнайтед» играл в первом тайме. Болельщики «Ливерпуля» были больше рады ничьей, чем «Манчестер Юнайтед», — цитирует Флетчера Manchester Evening News.