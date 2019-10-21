Егоров: Каборе сфолил в конце матча «Динамо» — «Краснодар», это пенальти

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров поделился мнением об эпизоде в концовке матча 13-го тура чемпионата России «Динамо» – «Краснодар», в котором гости претендовали на пенальти, однако арбитр позволил командам продолжить игру.



«Каборе попал по ноге Спаича в конце матча. Для меня это нарушение. Не знаю, как сказать это без мата, но нарушение глупое. Это одиннадцатиметровый удар. Футболист играл в мяч, а Каборе сыграл в ногу», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Матч «Динамо» — «Краснодар» состоялся накануне, 20 октября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершился со счётом 1:1. Эта встреча стала первой для исполняющего обязанности главного тренера бело-голубых Кирилла Новикова.

«Динамо» вернуло эмоции и поменяло схему. Это принесло первое очко за месяц «Краснодар» на победу тоже не наиграл.