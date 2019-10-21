Егоров: Каборе сфолил в конце матча «Динамо» — «Краснодар», это пенальти

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров поделился мнением об эпизоде в концовке матча 13-го тура чемпионата России «Динамо» – «Краснодар», в котором гости претендовали на пенальти, однако арбитр позволил командам продолжить игру.
«Каборе попал по ноге Спаича в конце матча. Для меня это нарушение. Не знаю, как сказать это без мата, но нарушение глупое. Это одиннадцатиметровый удар. Футболист играл в мяч, а Каборе сыграл в ногу», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Матч «Динамо» — «Краснодар» состоялся накануне, 20 октября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершился со счётом 1:1. Эта встреча стала первой для исполняющего обязанности главного тренера бело-голубых Кирилла Новикова.
- 21 октября 2019
-
16:09
-
16:04
-
15:51
-
15:20
-
15:18
-
15:14
-
14:42
-
14:41
-
14:35
-
14:21
-
14:08
-
13:55
-
13:34
-
13:24
-
13:23
-
13:20
-
13:05
-
12:55
-
12:51
-
12:30
-
12:06
-
11:56
-
11:55
-
11:42
-
11:39
-
11:28
-
11:20
-
11:11
-
11:05
-
10:54
-
10:41
-
10:29
-
10:20
-
10:09
-
09:58