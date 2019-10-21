Сёмин: «Ювентус» — это не один Роналду, неправильно делать акцент только на него

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».



"«Ювентус» произвёл, как всегда, очень сильное впечатление в последнем матче Серии А. «Ювентус» – это не один Роналду. Каждый игрок – большой мастер и большая звезда. Неправильно делать акцент только на одного Криштиану.

Говорили с Хёведесом о предстоящей игре, он хорошо знаком с обстановкой в «Ювентусе» – мы это обсудили. Что касается травмированных, с «Ювентусом» точно не сыграют Фарфан, Джорджевич, Антон Миранчук", — приводит слова Сёмина пресс-служба «железнодорожников».

Матч «Ювентус» — «Локомотив» состоится завтра, 22 октября, в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус». Начало матча — в 22:00 мск.