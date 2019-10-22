«Ювентус» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция начнётся 22 октября в 22:00

Сегодня, 22 октября, на стадионе «Альянц» в Турине состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Локомотивом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Греции во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. В роли его ассистентов выступят Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный рефери – Яннис Пападопулос.
Соперниками «Ювентуса» и «Локомотива» по группе D являются «Атлетико» и «Байер». После двух туров первые два места в таблице занимают бьянконери и «матрасники», на счету которых по 4 очка. «Железнодорожники» (3) располагаются на третьей строчке. «Байер» (0) замыкает квартет.
С полным расписанием группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате». Положение команд в группах можно посмотреть, перейдя по ссылке.
- 22 октября 2019
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