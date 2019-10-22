Точилин — о победе над «Динамо»: был бы счастливее, если бы обыграли «Спартак»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о победе в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (3:2), цвета которого он защищал в бытность футболистом.



«Для меня игра «Сочи» – «Динамо» была такой же решающей, как и для Хохлова. Надо было брать три очка. Я был бы счастливее, если бы мы обыграли «Спартак», ЦСКА или «Локомотив». Но и победе над «Динамо» я рад. Рад победе, без каких-то других смыслов.



Мы находимся плюс-минус рядом, так что глубоко переживать за них некогда – все мысли о «Сочи». Мне неприятно, что Хохлов покинул клуб, но это жизнь. Он справится с этой ситуацией, и, надеюсь, мы увидим его в качестве главного тренера где-то ещё.



Приятно, что болельщики меня помнят. Но в своё время мне сказали, что в «Динамо» у меня вряд ли получится реализовать себя как тренера. Поэтому я и стал искать другие варианты. Когда Хохлов уходил в «Кубань», а команда того возраста, которую я вёл, переходила в молодёжку, Дима лоббировал меня на его место, тем более футболисты были мне знакомы. На что сказали просто: «Нет, Точилину туда не надо». Вот из «Динамо» я и ушёл – перспективы развития там не было», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«В «Динамо» сказали: «Тут слишком большая очередь. Занимать тебе её смысла нет» Большое интервью с Точилиным. О сравнениях «Сочи» с «Зенитом-2», Ротенберге, слухах о Бердыеве и мемах про Заболотного.