Неймар и «Барселона» не смогли урегулировать финансовый спор
«Барселона» и форвард «ПСЖ» Неймар не сумели договориться об урегулировании финансового спора в досудебном порядке, сообщает ESPN.
Стороны ведут спор по поводу бонуса в размере € 43 млн, который полагался Неймару за продление контракта с каталонцами. Бразилец получил € 14 млн, а затем должен был получить ещё € 29 млн. Но после того как Неймар решил перейти в «ПСЖ», «Барселона» отказалась выплачивать остаток бонуса.
Неймар требовал через суд выплатить ему остаток суммы, а «Барселона» подала встречный иск, претендуя на уже выплаченные € 14 млн.
В итоге стороны так и не пришли к компромиссу. Теперь дело предстоит решать судье, которому нужно будет рассмотреть 3 тыс. страниц материалов громкого дела о больших деньгах.
Неймар: надеюсь, со временем любовь болельщиков «ПСЖ» вернётся
- 22 октября 2019
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