ЦСКА представил «новичка» команды — Коня
ЦСКА объявил о «подписании контракта» с маскотом Конём.
«Первый день Коня в команде! Всё по классике: подписание контракта, экскурсия по „ВЭБ Арене“, знакомство с одноклубниками, первая тренировка и первое интервью», — сообщается в официальном «твиттере» московского клуба.
Видео можно посмотреть в YouTube-канале ЦСКА.
ЦСКА, набрав 26 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 14-м туре «армейский» клуб сыграет с «Динамо». Матч состоится 27 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи — в 16:30 мск. Обслужит матч арбитр Сергей Карасёв.
Полностью с расписанием матчей чемпионата России можно ознакомиться на «Чемпионате». Также доступна турнирная таблица чемпионата.
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