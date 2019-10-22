Зинченко пропустит матч с «Аталантой» из-за проблем с коленом

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко пропустит матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» из-за травмы колена, сообщается на официальном сайте английского клуба.

В ближайшее время украинец пройдёт медицинское обследование, которое определит степень серьёзности травмы, а также сроки его восстановления.

В нынешнем сезоне 22-летний Зинченко принял участие в семи матчах английской Премьер-лиги (шесть — в основном составе) и не отметился результативными действиями. Также на его счету один матч в Лиге чемпионов.

Матч «Манчестер Сити» — «Аталанта» состоится сегодня, 22 октября, в Манчестере на стадионе «Этихад». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Аталанта». Начало встречи — в 22:00 мск.