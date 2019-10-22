Зинченко пропустит матч с «Аталантой» из-за проблем с коленом

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко пропустит матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» из-за травмы колена, сообщается на официальном сайте английского клуба.
В ближайшее время украинец пройдёт медицинское обследование, которое определит степень серьёзности травмы, а также сроки его восстановления.
В нынешнем сезоне 22-летний Зинченко принял участие в семи матчах английской Премьер-лиги (шесть — в основном составе) и не отметился результативными действиями. Также на его счету один матч в Лиге чемпионов.
Матч «Манчестер Сити» — «Аталанта» состоится сегодня, 22 октября, в Манчестере на стадионе «Этихад». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Аталанта». Начало встречи — в 22:00 мск.
- 22 октября 2019
-
22:31
-
22:23
-
22:19
-
22:03
-
22:03
-
21:53
-
21:49
-
21:48
-
21:48
-
21:43
-
21:34
-
21:34
-
21:21
-
21:19
-
20:55
-
20:54
-
20:51
-
20:46
-
20:26
-
20:16
-
20:11
-
19:53
-
19:49
-
19:37
-
19:33
-
19:25
-
19:16
-
19:15
-
19:05
-
19:05
-
18:58
-
18:58
-
18:55
-
18:45
-
18:40