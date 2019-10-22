Сёмин: о «Ювентусе» можно говорить только восторженные слова

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».
«У нас есть изменения по сравнению с прошлым матчем: будут играть Крыховяк, Игнатьев, Баринов, Хёведес. Мы разговаривали с Хёведесом о „Ювентусе“. Конечно, о „Ювентусе“ можно говорить только восторженные слова — какой замечательный клуб, какие замечательные футболисты. Но нам с ними надо играть.
Де Лигт — проблемная зона? А давайте вы договоритесь с „Ювентусом“, чтобы Де Лигт у нас прошёл стажировку, если он здесь плохо играет. Шутка, конечно. Я этого не заметил. Это игрок высочайшего уровня, и слабых мест нет.
О Роналду знают все. Все знают его нюансы, но сдержать никто не может. Поэтому мы больше акцентировали внимание на всей команде, на действиях „Юве“ как в атаке, так и в обороне.
Не смущает ли, что в Италии совсем не говорят о „Локомотиве“, только о „Ювентусе“? Итальянцы — молодцы. Они свой товар всегда хорошо представляют. Они больше говорят о себе, чем о других, и это совершенно правильно. Это мы, русские, больше говорим о других».
Матч «Ювентус» — «Локомотив» начался в 22:00 мск.
- 22 октября 2019
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