Хет-трик Стерлинга помог «Манчестер Сити» разгромить «Аталанту» в матче ЛЧ

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимал «Аталанту». Встреча прошла на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.



Голами в составе «горожан» отметились нападающий Серхио Агуэро, оформивший дубль, и форвард Рахим Стерлинг, записавший на свой счёт три забитых мяча. Автором единственного гола в составе «Аталанта» стал полузащитник Руслан Малиновский, успешно реализовавший пенальти. В концовке встречи две жёлтые карточки получил полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден.



«Манчестер Сити» набрал 9 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы С. «Аталанта» из Бергамо (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе С являются загребское «Динамо» и донецкий «Шахтёр».