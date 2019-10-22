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Хет-трик Стерлинга помог «Манчестер Сити» разгромить «Аталанту» в матче ЛЧ

Хет-трик Стерлинга помог «Манчестер Сити» разгромить «Аталанту» в матче ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимал «Аталанту». Встреча прошла на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

Голами в составе «горожан» отметились нападающий Серхио Агуэро, оформивший дубль, и форвард Рахим Стерлинг, записавший на свой счёт три забитых мяча. Автором единственного гола в составе «Аталанта» стал полузащитник Руслан Малиновский, успешно реализовавший пенальти. В концовке встречи две жёлтые карточки получил полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден.

«Манчестер Сити» набрал 9 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы С. «Аталанта» из Бергамо (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе С являются загребское «Динамо» и донецкий «Шахтёр».

Лига чемпионов. Группа C. 3-й тур
22 октября 2019, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
5 : 1
Аталанта
Бергамо, Италия
0:1 Малиновский – 28' (пен)   1:1 Агуэро – 34'   2:1 Агуэро – 38' (пен)   3:1 Стерлинг – 58'   4:1 Стерлинг – 64'   5:1 Стерлинг – 69'
Удаления: Фоден – 82' / нет
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