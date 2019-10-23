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Марсело: «Реал» обязан был победить «Галатасарай»

Марсело: «Реал» обязан был победить «Галатасарай»
Футбол / Лига чемпионов 0

Защитник «Реала» Марсело подвёл итог матча, в котором его команда одержала верх в матче с турецким «Галатасараем»(1:0)

«Думаю, нам не хватило лишь немного удачи, чтобы забить еще парочку голов. Много старания, отдача небольшая, но достаточная. Мы заряжены на то, чтобы выкладываться по полной, не только здесь. Было сложно, но мы удвоили наши скорости. Сделали это для себя, для болельщиков. Мы должны выжимать из себя максимум в каждой игре. Сегодня мы были просто обязаны побеждать, других вариантов у нас не было. Это трудный соперник, на этом стадионе особенно сложно играть, но мы справились! Мы очень старались, создавали моменты. Залетел только один мяч, но этого хватило для победы», — приводит слова Марсело пресс-служба УЕФА.

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