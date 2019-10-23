«Генк» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция начнётся 23 октября в 22:00
Сегодня, 23 октября, в Лиге чемпионов состоятся очередные матчи 3-го тура группового этапа. В группе E бельгийский «Генк» будет принимать английский «Ливерпуль». Встреча состоится на стадионе «Луминус Арена» в Генке. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Словении во главе со Славко Винчичем. Помогать ему будут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервным рефери на эту встречу назначен Раде Обренович.
«Ливерпуль» занимает третью строчку в турнирной таблице группы E, набрав три очка. «Генк» замыкает турнирную таблицу с 1 очком. «Наполи» лидирует (4), «Ред Булл Зальцбург» располагается на втором месте (3).
- 23 октября 2019
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