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Отец Оздоева сравнил сына с полузащитником «Реала»

Отец Оздоева сравнил сына с полузащитником «Реала»
Футбол / РПЛ 0

Мустафа Оздоев, отец полузащитника «Зенита» и сборной России Магомеда Оздоева поделился мыслями о сильных сторонах своего сына, а также сравнил его с хавбеком мадридского «Реала» Каземиро.

«Сейчас у Маги, вижу, появляется дистанционная скорость. Шотландца Райана Фрейзера, играющего в «Борнмуте», он в двух играх ни разу не упустил. В сборной Маге играть полегче: там три игрока в центре поля, в «Зените» два, он и Барриос. Значит, нужна отличная функциональная готовность.

Сейчас Мага напоминает мне Каземиро из «Реала». У того нет скорости, но он всегда оказывается там, где мяч. 70% эпизодов Мага прочитывает заранее. Не зря стал первым ингушом в сборной России», — приводятся слова Оздоева-старшего на сайте «Матч ТВ».

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