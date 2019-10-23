Варга: если Чалов забьёт 3 гола, а «Спартак» 4 – думаете, он будет праздновать?

Футбольный агент Шандор Варга поделился мнением относительно снижения результативности у нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.

«В штате Base Soccer состоят 45 агентов – на контакте с Фёдором находится мой партнёр и студент Кристиан Эмиле, которого знаю с девяти лет: он в Саудовской Аравии ходил в одну школу с моей дочкой. Я больше общаюсь с Гинером, Бабаевым, Гончаренко – и ни разу не слышал от них претензий в адрес Фёдора.

Ощущения, что он опустил руки, нет. В тех играх, которые я видел, Чалов играл даже полезнее, чем в прошлом сезоне. Это я не как агент – как бывший тренер говорю. Он стал меньше забивать, но больше работать на команду. Если Чалов забьёт три гола, а «Спартак» забьёт четыре и победит – думаете, он будет праздновать? Футбол – коллективная игра, и Фёдор явно прибавляет в понимании этой игры», — сказал Варга в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.