«Манчестер Сити» планирует построить стадион за € 350 млн для матчей НБА и боёв

«Манчестер Сити» планирует построить крытый стадион ориентировочно за € 350 млн для проведения концертов, матчей НБА и боёв UFC, сообщает The Sun.

По данным источника, арену планируется построить рядом с клубным стадионом «Этихад». Городской совет Манчестера и большинство жителей района уже одобрили данный проект.

Планируется, что вместимость стадиона составит 21 тыс. мест. Строительство арены займёт около трёх лет.

В последние годы руководство «Манчестер Сити» потратило около € 460 млн на инвестиции в район, где находится клубный стадион.

«Манчестер Сити», набрав 19 очков, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 10-м туре АПЛ «горожане» на своём поле сыграют с «Астон Виллой» (26 октября).