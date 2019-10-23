«РБ Лейпциг» — «Зенит»: Забитцер вывел хозяев вперёд

Австрийский полузащитник «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер вывел немецкий клуб вперёд в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (в данный момент счёт 2:1, идёт 2-й тайм).
На 59-й минуте Клостерман прошёл по левому флангу и навесил в штрафную, Забитцер принял мяч и нанёс удар по диагонали в дальнюю девятку.
Матч «РБ Лейпциг» — «Зенит» проходит в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена». Обслуживает матч турецкая бригада арбитров во главе с Али Палабыйыком. В качестве его ассистентов выступают Мустафа Эйисой и Серкан Олгунджан.
Онлайн-трансляция матча «РБ Лейпциг» — «Зенит»
«Зенит», набрав четыре очка, лидирует в турнирной таблице группы G. «РБ Лейпциг» (3) — на 3-м месте в группе. В этой группе выступают также «Лион» и «Бенфика».
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