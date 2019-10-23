Оздоев: так получилось, что «Зенит» пропустил какой-то фантастический гол

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (1:2).
«Такой футбол — здесь и проигрываешь, и выигрываешь. Я думаю, что сегодня был интересный матч, особенно второй тайм. Думаю, что мы сыграли достаточно неплохо, если не брать в расчёт некоторые моменты. Думаю, тренерский штаб нам подскажет, что делать, и в ответной игре мы, даст Бог, выиграем.
В первом тайме мы втягивались, затем повели в счёте. Думаю, что быстро пропущенный мяч во втором тайме повлиял на нас, мы прибавили после первого гола, но затем так получилось, что пропустили какой-то фантастический мяч. Потом были моменты, но забить не получилось.
Ответная игра с «РБ Лейпциг» будет другой. Потому что на «Газпром Арене» мы играем совсем по-другому. Дома всегда полный стадион, это бодрит и несет вперёд», — приводит слова Оздоева официальный сайт клуба.
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