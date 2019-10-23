Нагельсман: «РБ Лейпциг» повезло, что передачам «Зенита» не хватило точности
Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман подвёл итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (2:1).
«Учитывая нашу серию и тот факт, что мы пропустили первыми, думаю, невероятно, как хладнокровно мы себя вели на поле. Порой мы слишком рисковали, и нам повезло, что передачам „Зенита“ в атаке чуть не хватило точности. Мы добились важнейшей победы в важный период.
Очень доволен тем, что показала команда. Мы заслужили победу. В первом тайме у нас было не очень много голевых моментов, но мы контролировали игру. В перерыве я заменил Тимо Вернера. Понимал, что надо чаще играть через фланги, пришлось поменять схему, и мы забили два красивых мяча», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт УЕФА.
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