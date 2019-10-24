Клубный чемпионат мира — 2021 пройдёт летом в Китае

Клубный чемпионат мира 2021 года состоится летом в Китае, сообщается на официальном сайте ФИФА.
За проведение турнира в азиатской стране единогласно проголосовал совет организации. Города и стадионы, на которых пройдут матчи, будут определены позднее. Решение будут принимать ФИФА и Федерация футбола Китая.
Клубный чемпионат мира в 2021 году станет первым после изменения формата турнира. В дальнейшем соревнования будут проходить раз в четыре года, а участие в них будут принимать сразу 24 команды. На сегодня полный список клубов пока неизвестен, однако туда попадут по четыре последних победителя Лиги чемпионов и Лиги Европы. Таким образом, известно, что на турнире сыграют «Реал», «Ливерпуль», «Атлетико» и «Челси».
В ближайшие два года клубный чемпионат мира будет проводиться по старому формату в Катаре. В этом году в турнире примут участие победители чемпионских лиг и представитель страны-хозяйки: «Ливерпуль» (Англия, Европа), «Эсперанс» (Тунис, Африка), «Монтеррей» (Мексика, КОНКАКАФ), «Енгень Спорт» (Новая Каледония, Океания), «Аль-Садд» (Катар, Азия).
- 24 октября 2019
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