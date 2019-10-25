Фанат размахивал ребёнком после выхода «Фламенго» в финал Кубка Либертадорес
Один из фанатов «Фламенго» отметился диким празднованием выхода команды в финал Кубка Либертадорес.
Болельщик, наблюдавший за ответным полуфинальным матчем турнира с «Гремио» по телевизору, после триумфа любимцев схватил за ногу ребёнка и начал им трясти в разные стороны. При этом малыш в это время находился в положении вверх ногами.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Sport.es.
Ответный матч 1/2 финала Кубка Либертадорес между «Фламенго» и «Гремио» завершился разгромной победой хозяев со счётом 5:0. Этот результат после выездных 1:1 позволил команде из Рио-де-Жанейро выйти в финал главного клубного турнира континента. Соперником «Фламенго» по финалу будет аргентинский «Ривер Плейт», который ранее одолел «Боку Хуниорс».
«Фламенго» с Витиньо стал вторым финалистом Кубка Либертадорес
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