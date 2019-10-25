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Черышев назвал цель «Валенсии» на Лигу чемпионов

Черышев назвал цель «Валенсии» на Лигу чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал о целях испанского клуба в Лиге чемпионов. По его словам, «летучие мыши» намерены пробиться в плей-офф.

«Наша цель — выход в 1/8 финала турнира. Меньшее нас не устроит. Хотелось бы добиться максимума в Лиге чемпионов. Но нам нужно ещё улучшить собственную игру», — цитирует 28-летнего вингера Notimerica.

«Валенсия» в матче 3-го тура Лиги чемпионов сыграла в гостях вничью с «Лиллем» (1:1). Черышев стал автором единственного гола испанцев. В группе H после трёх туров «Валенсия» занимает 3-е место, набрав 4 очка. У «Челси» и «Аякса» по 6 очков, «Лилль» замыкает турнирную таблицу с 1 баллом. В следующем туре «Валенсия» будет принимать «Лилль».

«Лилль» — «Валенсия»: Черышев открыл счёт
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