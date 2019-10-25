16-летний вратарь «Ренна» стал рекордсменом Лиги Европы

Вратарь «Ренна» Пепе Боне принял участие в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «ЧФР Клуж», который состоялся накануне, 24 октября, на стадионе «Стад де ла Рут де Лорьян» в Ренне и завершился со счётом 1:0 в пользу гостей.
Юный футболист начал встречу на скамейке запасных, однако уже на 8-й минуте был вынужден выйти на поле, после того как основной голкипер команды Эдуард Менди получил красную карточку. Этот матч стал для Пепе дебютным в еврокубках.
Как сообщается в официальном «твиттере» Лиги Европы, Боне установил рекорд турнира. На момент появления на поле ему было 16 лет и 254 дня. Таким образом, он стал самым молодым вратарём в истории соревнований.
С положением команд в группах Лиги Европы можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание матчей доступно здесь.
- 25 октября 2019
-
11:02
-
10:50
-
10:43
-
10:27
-
10:18
-
10:06
-
10:00
-
09:52
-
09:52
-
09:39
-
09:01
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:36
-
07:05
-
03:12
-
01:05
-
01:03
-
00:50
-
00:45
-
00:31
-
00:30
-
00:19
-
00:10
- 24 октября 2019
-
23:56
-
23:55
-
23:54
-
23:53
-
23:52
-
23:51
-
23:16
-
23:09
-
23:01