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«Монако» подписал 17-летнего вратаря сборной Бразилии

«Монако» подписал 17-летнего вратаря сборной Бразилии
Футбол / Франция 0

«Монако» на своём официальном сайте сообщил о заключении контракта с вратарём Габриэлом Перейрой.

17-летний футболист, ранее находившийся в системе «Гремио», подписал с монегасками соглашение, рассчитанное до лета 2022 года.

«Я очень счастлив перейти в «Монако». Это большой клуб в Лиге 1. Для меня это новое приключение, и я постараюсь добиться прогресса и отблагодарить клуб за веру в меня», — сказал Перейра.

Минувшим летом Габриэл выступил со сборной Бразилии U17 на чемпионате Южной Америки в Перу. Всего на его счету 18 матчей в составе юношеских национальных команд.

«Монако» после 10 туров занимает 14-е место в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 12 очков. В 11-м туре команда на выезде сыграет с «Нантом». Матч состоится сегодня, 25 октября.

«Монако» подписал 17-летнего вратаря сборной Бразилии
«Монако» подписал 17-летнего вратаря сборной Бразилии
Фото: Официальный сайт ФК «Монако»
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