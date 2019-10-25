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Ибрагимович показал жест болельщикам, подержав себя за гениталии. Видео

Ибрагимович показал жест болельщикам, подержав себя за гениталии. Видео
Футбол / Прочие турниры 0

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович показал грубый жест болельщикам после поражения в матче плей-офф MLS с «Лос-Анджелесом» (3:5).

Уходя с поля, 38-летний футболист, вероятно, услышал что-то с трибун и, повернувшись к обидчикам, схватил себя за гениталии, после чего удалился в подтрибунное помещение.

После матча Златан прокомментировал свой поступок. «Сколько болельщиков пришло? 30 тысяч? Они что-то сказали», — приводит слова Ибрагимовича ESPN.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Лос-Анджелес» вышел в финал Западной конференции, где сыграет с «Торонто». В случае победы команда выйдет в финал MLS, где её соперником станет победитель Восточной конференции. «Лос-Анджелес Гэлакси» выступление в нынешнем сезоне завершил.

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