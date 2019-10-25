Ибрагимович показал жест болельщикам, подержав себя за гениталии. Видео
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович показал грубый жест болельщикам после поражения в матче плей-офф MLS с «Лос-Анджелесом» (3:5).
Уходя с поля, 38-летний футболист, вероятно, услышал что-то с трибун и, повернувшись к обидчикам, схватил себя за гениталии, после чего удалился в подтрибунное помещение.
После матча Златан прокомментировал свой поступок. «Сколько болельщиков пришло? 30 тысяч? Они что-то сказали», — приводит слова Ибрагимовича ESPN.
Видео доступно на «Чемпионате».
«Лос-Анджелес» вышел в финал Западной конференции, где сыграет с «Торонто». В случае победы команда выйдет в финал MLS, где её соперником станет победитель Восточной конференции. «Лос-Анджелес Гэлакси» выступление в нынешнем сезоне завершил.
Ибрагимович: если я уйду, никто не вспомнит, что такое MLS
- 25 октября 2019
-
12:48
-
12:48
-
12:36
-
12:20
-
12:08
-
12:07
-
11:39
-
11:29
-
11:29
-
11:02
-
10:50
-
10:43
-
10:27
-
10:18
-
10:06
-
10:00
-
09:52
-
09:52
-
09:39
-
09:01
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:36
-
07:05
-
03:12
-
01:05
-
01:03
-
00:50
-
00:45
-
00:31
-
00:30
-
00:19
-
00:10
Партнерский контент