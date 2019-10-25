Марадона предложил Мертенсу перейти в его клуб «Химнасия»

Главный тренер «Химнасия и Эсгрима», прославленный аргентинский форвард Диего Марадона призвал владельца «Наполи» Аурелио де Лаурентиса удержать в команде Дриса Мертенса. Ранее Мертенс забил 116-й мяч в «Наполи» и обошёл в списке лучших бомбардиров в истории неаполитанского клуба самого Марадону. Рекордсменом остаётся Марек Гамшик, забивший 121 мяч.

«Уважаемый президент, не отпускай Мертенса. Я понимаю, что ему уже более 30 лет. Но он отлично бежит, здорово играет и забивает голы, словно совсем молодой парень. Если же Мертенс покинет «Наполи», мы всегда найдём ему место в «Химнасии», — цитирует Марадону Football Italia.

Ранее сообщалось, что Мертенс может покинуть клуб по окончании сезона, когда истечёт его контракт.