Марадона предложил Мертенсу перейти в его клуб «Химнасия»
Главный тренер «Химнасия и Эсгрима», прославленный аргентинский форвард Диего Марадона призвал владельца «Наполи» Аурелио де Лаурентиса удержать в команде Дриса Мертенса. Ранее Мертенс забил 116-й мяч в «Наполи» и обошёл в списке лучших бомбардиров в истории неаполитанского клуба самого Марадону. Рекордсменом остаётся Марек Гамшик, забивший 121 мяч.
«Уважаемый президент, не отпускай Мертенса. Я понимаю, что ему уже более 30 лет. Но он отлично бежит, здорово играет и забивает голы, словно совсем молодой парень. Если же Мертенс покинет «Наполи», мы всегда найдём ему место в «Химнасии», — цитирует Марадону Football Italia.
Ранее сообщалось, что Мертенс может покинуть клуб по окончании сезона, когда истечёт его контракт.
Видео: Марадона станцевал после первой победы в качестве тренера «Химнасии»
- 25 октября 2019
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