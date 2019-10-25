Луческу: «Шахтёр» или «Зенит»? «Шахтёр»

Бывший главный тренер «Зенита» и донецкого «Шахтёра» Мирча Луческу прошёл блиц-опрос в программе «Вацко Light».

— Футбольный клуб: «Шахтёр» или «Зенит»?

— «Шахтёр».

— Футболист: Криштиану Роналду или Лионель Месси?

— Месси.

— Тренер: Юрген Клопп или Диего Симеоне?

— Диего Симеоне, потому что он начинал со мной. Для меня лучше всех — сэр Алекс Фергюсон, поскольку он работал в «Манчестер Юнайтед» 22 года.

— Капитан: Анатолий Тимощук или Дарио Срна?

— Срна. С ним я работал значительно дольше. Он смог адаптироваться к моему стилю и философии президента Рината Ахметова.

— Блюдо: карбонара или украинский борщ?

— Украинский борщ.

— Алкоголь: красное вино или виски?

— Красное вино.

— Свободный вечер: художественный фильм или футбольный матч?

— Когда Лига чемпионов, то футбольный матч, а когда матчи украинского чемпионата — художественный фильм.

— Победа в футболе: выиграть чемпионат мира или Лигу чемпионов?

— Всё-таки выиграть чемпионат мира, потому что даётся только один шанс, а Лигу чемпионов ты можешь выигрывать каждый год, как Зинедин Зидан.