Луческу: «Шахтёр» или «Зенит»? «Шахтёр»

Бывший главный тренер «Зенита» и донецкого «Шахтёра» Мирча Луческу прошёл блиц-опрос в программе «Вацко Light».
— Футбольный клуб: «Шахтёр» или «Зенит»?
— «Шахтёр».
— Футболист: Криштиану Роналду или Лионель Месси?
— Месси.
— Тренер: Юрген Клопп или Диего Симеоне?
— Диего Симеоне, потому что он начинал со мной. Для меня лучше всех — сэр Алекс Фергюсон, поскольку он работал в «Манчестер Юнайтед» 22 года.
— Капитан: Анатолий Тимощук или Дарио Срна?
— Срна. С ним я работал значительно дольше. Он смог адаптироваться к моему стилю и философии президента Рината Ахметова.
— Блюдо: карбонара или украинский борщ?
— Украинский борщ.
— Алкоголь: красное вино или виски?
— Красное вино.
— Свободный вечер: художественный фильм или футбольный матч?
— Когда Лига чемпионов, то футбольный матч, а когда матчи украинского чемпионата — художественный фильм.
— Победа в футболе: выиграть чемпионат мира или Лигу чемпионов?
— Всё-таки выиграть чемпионат мира, потому что даётся только один шанс, а Лигу чемпионов ты можешь выигрывать каждый год, как Зинедин Зидан.
- 25 октября 2019
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