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Луческу: «Шахтёр» или «Зенит»? «Шахтёр»

Луческу: «Шахтёр» или «Зенит»? «Шахтёр»
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Зенита» и донецкого «Шахтёра» Мирча Луческу прошёл блиц-опрос в программе «Вацко Light».

— Футбольный клуб: «Шахтёр» или «Зенит»?
— «Шахтёр».

— Футболист: Криштиану Роналду или Лионель Месси?
— Месси.

— Тренер: Юрген Клопп или Диего Симеоне?
— Диего Симеоне, потому что он начинал со мной. Для меня лучше всех — сэр Алекс Фергюсон, поскольку он работал в «Манчестер Юнайтед» 22 года.

— Капитан: Анатолий Тимощук или Дарио Срна?
— Срна. С ним я работал значительно дольше. Он смог адаптироваться к моему стилю и философии президента Рината Ахметова.

— Блюдо: карбонара или украинский борщ?
— Украинский борщ.

— Алкоголь: красное вино или виски?
— Красное вино.

— Свободный вечер: художественный фильм или футбольный матч?
— Когда Лига чемпионов, то футбольный матч, а когда матчи украинского чемпионата — художественный фильм.

— Победа в футболе: выиграть чемпионат мира или Лигу чемпионов?
— Всё-таки выиграть чемпионат мира, потому что даётся только один шанс, а Лигу чемпионов ты можешь выигрывать каждый год, как Зинедин Зидан.

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