Варга: Чалов достоин топ-5 АПЛ как игрок, а Слуцкий достоин топ-5 как тренер

Агент Шандор Варга поделился мнением о главном тренере «Витесса» Леониде Слуцком.

«Леонид больше общается с моим студентом Кристианом Эмиле. Кристиан говорит, что всё в порядке. Слуцкий — очень эмоциональный человек. Я с ним познакомился, когда он был тренером ФК «Москва». Я привозил туда Блохина. Потом у меня были хорошие отношения с руководством клуба, и привёз Петю Быстрова. Слуцкий даже спел, станцевал на его свадьбе. Он очень эмоциональный, и такие конфликты с ним в «Витессе» будут.



А вот Фергюсон просто дрался в раздевалке, а Марк Хьюз давал ему сдачи. Канчельскис говорил, что кулачные бои были. А потом сэр Алекс выходил и говорил, что его пацаны лучше всех.



Видел работу Слуцкого в «Витессе» — это успешный тренер, и, уверен, у него хорошее будущее. В любом клубе он справится. Смотрите, Чалов достоин топ-5 АПЛ как игрок, так же и Слуцкий достоин топ-5 как тренер. Мой первый тренер, который меня в деревне в Закарпатье тренировал, был на уровне Моуринью, Фергюсона, Клоппа. Дай бог, чтобы у Леонида всё получилось», — сказал Варга в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Капущаком.