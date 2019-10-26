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Источник: Вальверде покинет «Барселону» по окончании сезона

Источник: Вальверде покинет «Барселону» по окончании сезона
Футбол / Испания 0

Текущий сезон станет последним для главного тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде на «Камп Ноу», сообщает AS.

Согласно информации источника, руководство каталонского клуба не намерено продлевать контракт с 55-летним специалистом, несмотря на то что действующее соглашение, рассчитанное до лета следующего года, предусматривает возможность пролонгации сотрудничества ещё на один сезон. Приоритетным кандидатом на замену Вальверде в стане сине-гранатовых рассматривают главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана, который, как отмечается, не против вернуться в клуб, за который выступал, будучи игроком. В сферу интересов чемпиона Испании входит также наставник ПСВ Марк ван Боммель.

За два года работы с «Барселоной» Вальверде выиграл 4 трофея — 2 чемпионата, Кубок и Суперкубок Испании.

Куман может стать главным тренером «Барселоны» в 2020 году
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