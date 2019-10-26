Источник: Вальверде покинет «Барселону» по окончании сезона

Текущий сезон станет последним для главного тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде на «Камп Ноу», сообщает AS.
Согласно информации источника, руководство каталонского клуба не намерено продлевать контракт с 55-летним специалистом, несмотря на то что действующее соглашение, рассчитанное до лета следующего года, предусматривает возможность пролонгации сотрудничества ещё на один сезон. Приоритетным кандидатом на замену Вальверде в стане сине-гранатовых рассматривают главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана, который, как отмечается, не против вернуться в клуб, за который выступал, будучи игроком. В сферу интересов чемпиона Испании входит также наставник ПСВ Марк ван Боммель.
За два года работы с «Барселоной» Вальверде выиграл 4 трофея — 2 чемпионата, Кубок и Суперкубок Испании.
- 26 октября 2019
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