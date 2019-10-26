Греческий журналист: Жаба в «Спартаке» за € 12 млн — спекуляции, он не так хорош

Журналист греческой газеты Sport Day Жорж Мазиас прокомментировал информацию о возможном переходе вингера ПАОКа Лео Жабы в московский «Спартак». Ранее в греческих СМИ сообщалось, что 21-летний футболист может перебраться в стан красно-белых за € 12 млн.

«Информация о Лео Жабе в „Спартаке“ за € 12 млн — это просто спекуляции. Игрок не настолько хорош. ПАОК хочет продать его и предлагает везде. Более вероятно, что бразилец перейдёт в „Спортинг“», — сказал Мазиас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

В текущем сезоне Жаба принял участие в 9 матчах на клубном уровне, но результативными действиями не отметился. Контракт вингера с ПАОКом рассчитан до лета 2023 года. Рыночная трансферная стоимость игрока составляет € 8 млн.