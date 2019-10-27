Экс-помощник Моуринью: «Реалу» нужен лучший тренер. Жозе подходит этому клубу

Луис Кампос, бывший ассистент тренера Жозе Моуринью, поделился мнением о возможном возвращении португальского специалиста на пост наставника мадридского «Реала» и оценил шансы на переход в стан «сливочных» форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

«Реал» — это хорошо. Моуринью — это хорошо. А когда соединяешь две хорошие вещи, получаешь отличные результаты. «Реал» должен возглавлять лучший тренер. Резюме Моуринью позволяет ему претендовать на такую работу.

Что касается Мбаппе, думаю, в итоге он окажется в «Реале». Если Килиан хочет стать лучшим игроком в мире, ему нужно перейти в «Реал». Они неизбежно движутся навстречу друг другу», — приводит слова Кампоса El Chiringuito.

Напомним, последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который он возглавлял до середины декабря 2018 года. После увольнения португальский специалист остаётся без тренерской работы.