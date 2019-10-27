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Экс-помощник Моуринью: «Реалу» нужен лучший тренер. Жозе подходит этому клубу

Экс-помощник Моуринью: «Реалу» нужен лучший тренер. Жозе подходит этому клубу
Футбол / Испания 0

Луис Кампос, бывший ассистент тренера Жозе Моуринью, поделился мнением о возможном возвращении португальского специалиста на пост наставника мадридского «Реала» и оценил шансы на переход в стан «сливочных» форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

«Реал» — это хорошо. Моуринью — это хорошо. А когда соединяешь две хорошие вещи, получаешь отличные результаты. «Реал» должен возглавлять лучший тренер. Резюме Моуринью позволяет ему претендовать на такую работу.

Что касается Мбаппе, думаю, в итоге он окажется в «Реале». Если Килиан хочет стать лучшим игроком в мире, ему нужно перейти в «Реал». Они неизбежно движутся навстречу друг другу», — приводит слова Кампоса El Chiringuito.

Напомним, последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который он возглавлял до середины декабря 2018 года. После увольнения португальский специалист остаётся без тренерской работы.

Игроки «Реала» работают на максимуме, чтобы избежать возвращения Моуринью
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