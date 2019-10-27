«Локомотив» — «Спартак»: Ларссон довёл счёт до разгромного

Шведский нападающий «Спартака» Джордан Ларссон довёл счёт до разгромного в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (в данный момент счёт 3:0, идёт 2-й тайм).

На 81-й минуте форвард красно-белых сделал дубль. Зелимхан Бакаев отдал третью голевую передачу в матче. В ходе быстрой контратаки хавбек нашёл пасом низом на левом краю чужой штрафной Ларссона, и тот мощным ударом отправил мяч точно в дальний угол ворот Гильерме.

Матч «Локомотив» — «Спартак» проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена». Обслуживает матч арбитр Алексей Еськов. Ему ассистируют Тихон Калугин и Валентин Мурашов. Резервный судья — Владислав Безбородов.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Спартак».

«Локомотив», набрав 29 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (15) — на 11-м месте в таблице. Календарь матчей чемпионата России доступен на «Чемпионате».