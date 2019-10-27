Тедеско объяснил решение выпустить Умярова в основном составе матча с «Локо»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил решение использовать Джордана Ларссона в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:0) в роли центрального нападающего.

«Что касается роли Ларссона – ситуация аналогична той, что у Бакаева. Я с ним встретился, спросил, где ему удобнее играть. Он ответил: на позиции центрального нападающего. Мы всегда стараемся адаптироваться к игрокам. Сегодня Джордан показал себя прекрасно. Тем не менее в некоторых играх приходится ставить игроков в других ролях, как это было в прошлом матче. А в роли нападающего он чувствует себя отлично.



Отсутствие Тиля? Дело в конкуренции, которая у нас высока. Считаю, Гус сыграл неплохо с «Рубином». На неделе он тоже качественно тренировался. Но у нас большой выбор в центре полузащиты. Порядка шести-семи высококлассных игроков. В нашей работе всегда приходится делать непростой выбор. Сегодня я решил делать ставку на Умярова, Крала и Бакаева, требовался игрок, как Умяров, – переключаться с позиции опорника на позицию восьмёрки. Считаю, Умяров сыграл прекрасно. Но Тиль тоже отличный футболист, работоспособный, он ещё принесёт пользу», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.