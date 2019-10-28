«Саутгемптон» отправит часть зарплаты в Фонд Святых после разгрома от «Лестера»

Футболисты и тренерский штаб «Саутгемтона» переведут часть заработной платы в благотворительный фонд.
«В качество первого шага команда решила, что пожертвует свою заработную плату со дня игры в Лестере в Фонд Святых, чтобы помочь, той жизненно важной работе, которую ведёт благотворительная организация», — появилось сообщения на официальном сайте клуба.
Напомним, «Саутгемптон» проиграл «Лестер Сити» в матче 10-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась победой «лис» со счётом 9:0. Для «Саутгемптона» это поражение стало самым крупным в истории. Ранее «святые» не пропускали больше восьми мячей в одной встрече.
При этом, «Лестер» одержал самую крупную выездную победу в истории чемпионата Англии.
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