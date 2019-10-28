«Лестер» открыл красивый сад-мемориал в честь погибшего владельца

«Лестер Сити» открыл мемориал в честь погибшего владельца клуба Вишая Шриваддханапрабхи, который был выполнен в виде красивого сада. На открытие мемориала пришли болельщики «лис».
Напомним, 27 октября 2018 года возле стадиона «Лестера» потерпел крушение вертолёт Шриваддханапрабхи. Вертолёт взлетел, однако вскоре потерял управление и рухнул на парковку. В трагедии погибли находившиеся в тот момент на борту владелец и ещё четыре человека.
Видео доступно на «Чемпионате».
После 10 туров «Лестер» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 20 очками в активе и уступает лишь «Ливерпулю» (28) и «Манчестер Сити» (22). Замыкает четвёрку лидеров «Челси», отстающий от «лис» по дополнительным показателям.
В следующем туре «Лестер» на выезде сыграет с «Кристал Пэлас». Матч состоится 3 ноября и начнётся в 17:00 мск.
- 28 октября 2019
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