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Егоров: пенальти на Чалове в матче с «Динамо» — чистый

Егоров: пенальти на Чалове в матче с «Динамо» — чистый
Футбол / РПЛ 0

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров оценил действия главного арбитра матча 14-го тура чемпионата России ЦСКА – «Динамо» (0:1) Сергея Карасёва.

«Пенальти на Чалове был чистым, арбитр принял абсолютно верное решение. Что касается того, что судья прибегнул к помощи VAR, то главная задача рефери – провести игру верно и хорошо. За всё, что происходит на поле, в ответе главный арбитр, и VAR ему только в этом помогает.

Что касается руки Рыкова, то с помощью VAR этот момент тоже смотрели, в таких ситуациях пенальти не назначали», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата. » Павел Левкович.

С турнирной таблицей Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание матчей первенства доступно по ссылке.

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