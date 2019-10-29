«Манчестер Сити» определился с заменой для Зане, которым интересуется «Бавария»

Руководство «Манчестер Сити» определилось с главной трансферной целью на случай ухода полузащитника Лероя Зане в мюнхенскую «Баварию».
Как сообщает Sky Sport Germany, в качестве замены для немецкого игрока «горожане» рассматривают нападающего «Реала Сосьедад» Микеля Оярсабаля. Отступные, прописанные в контракте 22-летнего футболиста, составляют € 80 млн, и английский клуб готов потратить такую сумму на форварда.
Что касается Зане, по словам источника, «Бавария» возобновила переговоры о его переходе. Сам Лерой, в настоящее время проходящий длительный курс восстановления после травмы крестообразных связок колена, хочет присоединиться к мюнхенскому клубу. Сделка с большой вероятностью будет оформлена, но пока неясно, когда именно – в зимнее или летнее трансферное окно.
- 29 октября 2019
-
11:01
-
11:00
-
10:47
-
10:32
-
10:25
-
10:20
-
10:13
-
09:59
-
09:58
-
09:22
-
09:06
-
08:32
-
07:38
-
07:06
-
06:46
-
04:24
-
04:04
-
03:41
-
00:51
-
00:47
-
00:39
-
00:38
-
00:34
-
00:21
-
00:18
- 28 октября 2019
-
23:57
-
23:52
-
23:37
-
23:22
-
23:15
-
22:56
-
22:55
-
22:34
-
22:23
-
22:09