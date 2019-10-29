«Манчестер Сити» определился с заменой для Зане, которым интересуется «Бавария»

Руководство «Манчестер Сити» определилось с главной трансферной целью на случай ухода полузащитника Лероя Зане в мюнхенскую «Баварию».



Как сообщает Sky Sport Germany, в качестве замены для немецкого игрока «горожане» рассматривают нападающего «Реала Сосьедад» Микеля Оярсабаля. Отступные, прописанные в контракте 22-летнего футболиста, составляют € 80 млн, и английский клуб готов потратить такую сумму на форварда.



Что касается Зане, по словам источника, «Бавария» возобновила переговоры о его переходе. Сам Лерой, в настоящее время проходящий длительный курс восстановления после травмы крестообразных связок колена, хочет присоединиться к мюнхенскому клубу. Сделка с большой вероятностью будет оформлена, но пока неясно, когда именно – в зимнее или летнее трансферное окно.

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