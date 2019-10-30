Азар: обязан своей карьерой Руди Гарсии
Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар признался, что благодарен главному тренеру «Лиона» Руди Гарсии за карьеру. Напомним, Азар и Гарсия вместе работали в «Лилле» с 2008 по 2012 год и стали чемпионами Франции, а также обладателями Кубка страны.
«Гарсия научил меня тому, что в футбол играют не только с мячом, но и без него. Именно он начал вводить меня в основной состав „Лилля“. Тогда мы начали регулярно выигрывать, а я забивать голы. Мне посчастливилось выиграть два титула вместе с этой командой. Сейчас у Гарсии непростой вызов в „Лионе“, но я всегда буду ему благодарен, ведь я обязан ему карьерой. Желаю ему успехов в „Лионе“, — сказал Эден Азар в интервью пресс-службе мадридского „Реала“.
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