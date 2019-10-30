Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Азар: обязан своей карьерой Руди Гарсии

Азар: обязан своей карьерой Руди Гарсии
Футбол / Испания 0

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар признался, что благодарен главному тренеру «Лиона» Руди Гарсии за карьеру. Напомним, Азар и Гарсия вместе работали в «Лилле» с 2008 по 2012 год и стали чемпионами Франции, а также обладателями Кубка страны.

«Гарсия научил меня тому, что в футбол играют не только с мячом, но и без него. Именно он начал вводить меня в основной состав „Лилля“. Тогда мы начали регулярно выигрывать, а я забивать голы. Мне посчастливилось выиграть два титула вместе с этой командой. Сейчас у Гарсии непростой вызов в „Лионе“, но я всегда буду ему благодарен, ведь я обязан ему карьерой. Желаю ему успехов в „Лионе“, — сказал Эден Азар в интервью пресс-службе мадридского „Реала“.

Азар: Зидан знает, что нужно игрокам «Реала»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019