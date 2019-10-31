«Манчестер Юнайтед» выбил «Челси» из Кубка лиги благодаря дублю Рашфорда

В матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Обслуживал матч арбитр Пол Тирни. В качестве его ассистентов выступили Иан Хассин и Гарри Леннард.
Счёт был открыт в середине первого тайма. На 25-й минуте автором забитого мяча стал нападающий манкунианцев Маркус Рашфорд. На 61-й минуте лондонский клуб восстановил равновесие, отличился Миши Батшуайи. Победу «Манчестер Юнайтед» принёс Рашфорд, который забил гол на 73-й минуте.
Соперник «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Кубка английской лиги станет известен по результатам жеребьёвки, которая состоится 31 октября.
«Манчестер Юнайтед» пять раз становился обладателем Кубка Лиги и уступает по этому показателю только «Ливерпулю» (8) и «Манчестер Сити» (6).
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