Лэмпард: Рашфорд забил невероятный мяч в тот момент, когда «Челси» удавалось всё

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал результат матча 1/8 финала Кубка английской лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:2).



«Мы сыграли ниже привычного уровня, особенно в отношении скорости передач, что больше всего было заметно в первом тайме. Когда нам противостоит соперник, который, как и «Ньюкасл» ранее, выставляет организованную линию обороны из пяти защитников и двух форвардов, необходимо максимально использовать свободное пространство между линиями и скорость командного движения, иначе организовать свою игру будет сложно.

В первом тайме нам это не удавалось, а во втором мы были слишком неэффективны в заключительной стадии атак. Мы изменили игру, создавали шансы и выглядели действительно ярко. Мы заслужили забитый гол и могли рассчитывать на большее.

Рашфорд забил невероятный мяч в тот момент, когда нам удавалось всё и команда находилась на подъёме. Мы выпустили на поле Маунта и Педро в надежде на то, что их свежесть поможет нам. Тем не менее, выйдя вперёд, наш соперник сосредоточил все усилия на обороне и преуспел в этом.

Я увидел немало положительных моментов с точки зрения перспективы. Как и все мы, я ненавижу проигрывать, но сезон состоит не из одного матча. У нас впереди много сложных игр и очень плотное расписание. Поэтому мы идем далее и концентрируемся на предстоящих целях», — приводит слова Лэмпарда пресс-служба клуба.