Сульшер: это был удар в стиле Роналду, не так ли?

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал голы нападающего Маркуса Рашфорда в победном матче Кубка английской лиги с «Челси» (2:1).
«У Маркуса отличный характер и менталитет победителя. Утром я ему сказал, что если мы заработаем пенальти, то он должен пробить его. Просто реши, куда будешь бить, и ударь не думая.
Этот штрафной был в стиле Роналду, не так ли? У парня действительно стальные нервы. Сначала он без проблем пробил пенальти, потом берёт на себя штрафной и забивает фантастический гол. Он много тренируется и практикует удары, и это дало свои плоды», — цитирует Сульшера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Победа над «Челси» стала третьей подряд для «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Следующий матч подопечные Сульшера проведут с «Борнмутом» в субботу, 2 ноября.
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