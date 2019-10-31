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Сульшер: это был удар в стиле Роналду, не так ли?

Сульшер: это был удар в стиле Роналду, не так ли?
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал голы нападающего Маркуса Рашфорда в победном матче Кубка английской лиги с «Челси» (2:1).

«У Маркуса отличный характер и менталитет победителя. Утром я ему сказал, что если мы заработаем пенальти, то он должен пробить его. Просто реши, куда будешь бить, и ударь не думая.

Этот штрафной был в стиле Роналду, не так ли? У парня действительно стальные нервы. Сначала он без проблем пробил пенальти, потом берёт на себя штрафной и забивает фантастический гол. Он много тренируется и практикует удары, и это дало свои плоды», — цитирует Сульшера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Победа над «Челси» стала третьей подряд для «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Следующий матч подопечные Сульшера проведут с «Борнмутом» в субботу, 2 ноября.

«Манчестер Юнайтед» выбил «Челси» из Кубка лиги благодаря дублю Рашфорда
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