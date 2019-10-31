Комличенко прокомментировал выход «Млада Болеслава» в 1/4 финала Кубка Чехии

Российский нападающий «Млада Болеслава» Николай Комличенко поделился впечатлениями от выхода своей команды в четвертьфинал Кубка Чехии. В матче 1/8 финала «Болеслав» выиграл у «Фастава» со счётом 3:1. Комличенко забил один из мячей и сделал голевую передачу. Ещё один гол на счету Алексея Татаева.



«По большому счёту мы не разделяем чемпионат и Кубок. Просто выходим и стараемся выиграть, показать свой максимум, независимо от того, какой это турнир. Кстати, совсем недавно мы играли с «Фаставом» в гостях в чемпионате и тогда больших проблем не возникло, выиграли 2:0. Видимо, на примере того матча они хорошо подготовились к нам в этот раз и даже первыми забили. Но ещё до перерыва важный гол забил Алексей Татаев. Очень рад за него, в этом сезоне он становится одним из лидеров у нас. Ну а во втором тайме мы забили ещё дважды.



Есть ли какая-то закономерность в том, что мне удалось отличиться в играх с «Фаставом» и в чемпионате, и в Кубке? Не думаю, что это так. Стараюсь забивать, быть полезным для своей команды в каждом матче, и неважно, кто именно у нас в соперниках», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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