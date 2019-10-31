Гендиректор «Гэлакси» сообщил о предстоящих переговорах с Ибрагимовичем

Генеральный директор «Лос-Анджелес Гэлакси» Деннис те Клозе рассказал о намерении провести переговоры с нападающим Златаном Ибрагимовичем, контракт которого истекает в конце этого года.
«Я давно знаком с Ибрагимовичем и знаю, что моя задача – сесть с ним за стол после окончания сезона, когда обстановка уже более спокойная, и решить, что будет лучше для него, его семьи, его формы и для нас. Вы все знаете Златана – он уникальный человек. Думаю, он помог нам в этом году, учитывая впечатляющее количество голов.
Разумеется, обо всё этом мы поговорим на следующей неделе, когда он вернётся. В этом плане Ибрагимович – очень зрелый спортсмен, так что в первую очередь мы поговорим как взрослые люди. А потом мы определим, что будет лучшим решением для всех сторон», — цитирует те Клозе Goal.com со ссылкой на ESPN.
Ранее сообщалось, что 38-летний швед может вернуться в Италию, где им интересуются «Наполи» и «Интер».
- 31 октября 2019
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