Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гендиректор «Гэлакси» сообщил о предстоящих переговорах с Ибрагимовичем

Гендиректор «Гэлакси» сообщил о предстоящих переговорах с Ибрагимовичем
Футбол / Прочие турниры 0

Генеральный директор «Лос-Анджелес Гэлакси» Деннис те Клозе рассказал о намерении провести переговоры с нападающим Златаном Ибрагимовичем, контракт которого истекает в конце этого года.

«Я давно знаком с Ибрагимовичем и знаю, что моя задача – сесть с ним за стол после окончания сезона, когда обстановка уже более спокойная, и решить, что будет лучше для него, его семьи, его формы и для нас. Вы все знаете Златана – он уникальный человек. Думаю, он помог нам в этом году, учитывая впечатляющее количество голов.

Разумеется, обо всё этом мы поговорим на следующей неделе, когда он вернётся. В этом плане Ибрагимович – очень зрелый спортсмен, так что в первую очередь мы поговорим как взрослые люди. А потом мы определим, что будет лучшим решением для всех сторон», — цитирует те Клозе Goal.com со ссылкой на ESPN.

Ранее сообщалось, что 38-летний швед может вернуться в Италию, где им интересуются «Наполи» и «Интер».

Ибрагимович вошёл в символическую сборную MLS по итогам сезона
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019