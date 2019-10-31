Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Логашов: резервный состав «Ростова» не сильно отличается от основного

Логашов: резервный состав «Ростова» не сильно отличается от основного
Футбол / Кубок России 0

Защитник «Ростова» Арсений Логашов прокомментировал поражение со счётом 1:2 в выездном матче 1/8 финала Кубка России с московским «Спартаком».

«Могли забивать в раздевалку следом за «Спартаком», когда был угловой. У «Спартака» прошла передача, надо работать, чтобы такие передачи не проходили.

Очень тяжело играть, когда у «Спартака» в первом тайме было такое владение мячом. Нам нужно быть внимательными, успевать на перестроения.

В конце матча удалось давить не только из-за выхода Шомуродова и Байрамяна. Мы перестроились, стали играть в четыре защитника. «Спартак» чуть подсел в конце, мы стали больше атаковать, удалось забить.

Не сказал бы, что у нас сильно отличается резервный состав от основного. Все футболисты хорошие. Те, кто сегодня не играл, должны доказывать, чтобы играть в основе», — передаёт слова Логашова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Настоящий Джордан! Второй подряд дубль Ларссона вывел «Спартак» на ЦСКА
«Ростов» Карпина обеспечил напряжённую концовку даже резервным составом. Теперь нас ждёт супердерби в 1/4 финала.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019