Логашов: резервный состав «Ростова» не сильно отличается от основного

Защитник «Ростова» Арсений Логашов прокомментировал поражение со счётом 1:2 в выездном матче 1/8 финала Кубка России с московским «Спартаком».

«Могли забивать в раздевалку следом за «Спартаком», когда был угловой. У «Спартака» прошла передача, надо работать, чтобы такие передачи не проходили.

Очень тяжело играть, когда у «Спартака» в первом тайме было такое владение мячом. Нам нужно быть внимательными, успевать на перестроения.

В конце матча удалось давить не только из-за выхода Шомуродова и Байрамяна. Мы перестроились, стали играть в четыре защитника. «Спартак» чуть подсел в конце, мы стали больше атаковать, удалось забить.

Не сказал бы, что у нас сильно отличается резервный состав от основного. Все футболисты хорошие. Те, кто сегодня не играл, должны доказывать, чтобы играть в основе», — передаёт слова Логашова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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