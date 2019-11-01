Украинский клуб оштрафовали на 1,3 млн рублей и 3 очка за поведение президента

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола вынес решение относительной львовского клуба «Рух», президент которого Григорий Козловский оскорбил судью матча 1/16 финала Кубка Украины с «Мариуполем» (0:1), сообщает пресс-служба организации.
«Рух» обязан заплатить штраф в размере 500 тыс. гривен (1,3 млн рублей). Клуб также условно лишён трёх очков в Первой лиге Украины (второй по силе дивизион страны).
После матча «Рух» — «Мариуполь», который состоялся 2 октября во Львове, Козловский нецензурно выразился в адрес арбитра в прямом эфире трансляции.
«Чем ближе мы к Высшей лиге, тем больше понимаю комментарии киевского «Динамо» о донецком судействе. Я извиняюсь, возможно буду прямолинейным. Все люди, которые сегодня пришли, в один голос кричали: «Судья — [ругательство]». Мне как президенту сложно не согласиться: судья реально — [ругательство]», — сказал тогда президент «Руха».
Ранее Козловский дважды получал дисквалификацию за своё поведение. В 2016 году его отстранили от футбольной деятельности на один год за угрозы рефери (в итоге наказание сократили до 6 месяцев), а в 2017-м — на два года за то, что он несколько раз выбегал на поле во время матча.
«Рух», набрав 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. От первого места команду отделяет всего одно очко, при этом у неё в запасе есть одна встреча.
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